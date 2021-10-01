Перечень из 60 пунктов: ФСБ утвердила сведения, за сбор которых могут признать иноагентом

Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России. Речь идёт о данных в области военной и военно-технической деятельности РФ. При этом тех, кто собирает эту информацию для представителя зарубежного государства, могут признать иностранными агентами, если в их действиях отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Государственная измена» и «Шпионаж».

Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России. Лица, собирающие эти данные для передачи за рубеж, могут быть признаны иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в приказе, подписанном директором ФСБ Александром Бортниковым.

Полный список сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ, состоит из 60 пунктов и делится на военные и военно-технические, не являющиеся гостайной.

В список вошли сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о дислокации Вооружённых сил РФ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и других подразделений силовых структур, сведения о мобилизации войск, о персональных данных военнослужащих, членов их семей, о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, о методах профессионально-должностной, командирской и боевой подготовки войск.

Также в список попали данные о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров, о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в ВС, которые расследуются ФСБ и военным следствием Следственного комитета (за исключением случаев, преданных гласности с разрешения этих ведомств).

Кроме того, в перечне содержатся сведения о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники и данные об их тактико-технических характеристиках, информация о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники (за исключением информации, содержащейся в открытом доступе), сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.

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Значительная часть пунктов относится к государственной корпорации «Роскосмос». В них речь идёт о целевых программах, финансовом состоянии, финансово-экономических прогнозах развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.

Вдобавок включены сведения о техническом состоянии и готовности космических аппаратов и наземной инфраструктуры, планы по их эксплуатации, сведения о планах по созданию автоматизированных систем информационного обеспечения, о ракетных технологиях, о новейших комплектующих изделий и материалах.

Ещё несколько пунктов посвящены данным о разработке и внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров, об информационной безопасности, о результатах исследований в космической отрасли, о закупках материалов, комплектующих и оборудования.

Документ утверждён в соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Согласно документу, физлицо может быть признано иноагентом, если оно в интересах зарубежного заказчика собирает сведения в области военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности РФ. При этом должны отсутствовать признаки преступлений, предусмотренных статьями 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

30 декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа. Они обязаны регулярно отчитываться о своей деятельности, расходовании денежных средств, а также чётко указывать свой статус. При этом физлица-иноагенты не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также не могут быть допущены к государственной тайне.

В тот же день глава государства подписал закон о внесении поправок в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, предполагающую санкции за злостное нарушение требований законодательства об иноагентах. В частности, за сбор данных о национальной безопасности иноагентам может грозить до пяти лет лишения свободы.