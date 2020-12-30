Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иностранными агентами в России, которые занимаются на территории государства политической деятельностью на средства из-за рубежа.

Об этом говорится на портале правовой информации.

Согласно документу, иноагенты, в частности, должны соответствующим образом отчитываться перед российскими государственными органами по поводу средств, которые они получают из других стран, а также в ряде случаев чётко указывать свой статус.

Ранее Совет Федерации и Госдума одобрили закон о признании физических лиц иностранными агентами, если они ведут политическую деятельность на средства от иностранных источников.