Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, статус иноагента также могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Для вступления закона в силу он должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые направлены на регулирование деятельности иностранных агентов.
10 декабря депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иностранными агентами те НКО, чьи учредители или руководители получают средства из иностранных источников.