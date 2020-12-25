Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность

Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц иностранными агентами, если они ведут политическую деятельность на средства от иностранных источников.

Как передаёт РИА Новости, статус иноагента также могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Для вступления закона в силу он должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые направлены на регулирование деятельности иностранных агентов.

10 декабря депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иностранными агентами те НКО, чьи учредители или руководители получают средства из иностранных источников.