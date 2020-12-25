Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц иностранными агентами, если они ведут политическую деятельность на средства от иностранных источников.
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, статус иноагента также могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Для вступления закона в силу он должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые направлены на регулирование деятельности иностранных агентов.

10 декабря депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иностранными агентами те НКО, чьи учредители или руководители получают средства из иностранных источников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить