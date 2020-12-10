В Госдуме предложили расширить условия для признания НКО иноагентом

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иностранными агентами НКО, чьи учредители или руководители получают средства из иностранных источников. Копия письма на имя генпрокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что в настоящее время НКО может быть признано иностранным агентом, если получило денежные средства или имущество от иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, а также от российской организации с иностранным участием.

Однако, как отметил Фёдоров, технически эту норму можно достаточно легко обойти. Например, когда само НКО не получает средств из-за рубежа, но руководитель или учредитель данной организации имеет личное трудовое соглашение с иностранным фондом или компанией (которое может быть составлено и фиктивно) для получения иностранных средств, которые он может использовать как личный доход российского физического лица для финансирования НКО.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления нормы, в соответствии с которой НКО, выполняющей функции иностранного агента, будет признаваться в том числе и организация, осуществляющая политическую деятельность на территории России, чей учредитель, руководитель или член руководящего органа получает денежные средства и иное имущество из зарубежных источников», — говорится в тексте обращения.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать руководство НКО — иностранных агентов отчитываться о доходах и имуществе.