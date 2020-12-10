В Госдуме предложили расширить условия для признания НКО иноагентом

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иностранными агентами НКО, чьи учредители или руководители получают средства из иностранных источников. Копия письма на имя генпрокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили расширить условия для признания НКО иноагентом
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В своём обращении депутат отметил, что в настоящее время НКО может быть признано иностранным агентом, если получило денежные средства или имущество от иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, а также от российской организации с иностранным участием.

Однако, как отметил Фёдоров, технически эту норму можно достаточно легко обойти. Например, когда само НКО не получает средств из-за рубежа, но руководитель или учредитель данной организации имеет личное трудовое соглашение с иностранным фондом или компанией (которое может быть составлено и фиктивно) для получения иностранных средств, которые он может использовать как личный доход российского физического лица для финансирования НКО.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления нормы, в соответствии с которой НКО, выполняющей функции иностранного агента, будет признаваться в том числе и организация, осуществляющая политическую деятельность на территории России, чей учредитель, руководитель или член руководящего органа получает денежные средства и иное имущество из зарубежных источников», — говорится в тексте обращения.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать руководство НКО — иностранных агентов отчитываться о доходах и имуществе.

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