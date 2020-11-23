В России предложили ввести персональную финотчётность для иноагентов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать руководство НКО — иностранных агентов отчитываться о доходах и имуществе. Копия письма на имя главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова есть в распоряжении RT.

Политолог напомнил, что в соответствии с действующим законодательством госслужащие и представители законодательных органов власти обязаны ежегодно отчитываться о доходах и имуществе своей семьи.

В то же время такие категории граждан, как руководители НКО — иностранных агентов, или физлица, признанные иностранными агентами, не обязаны предоставлять подобную информацию.

При этом, как отмечает Орлов, они занимаются политической деятельностью в России, оказывают влияние на общественное мнение, получая при этом финансовую поддержку из-за рубежа, что требует их большей финансовой открытости для общества.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения обязанности для физических лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также для учредителей, руководителей и членов руководящих органов некоммерческих организаций, признанных выполняющими функцию иностранного агента, ежегодно предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей, подлежащие последующей открытой публикации до 1 апреля года, следующего за отчётным», — говорится в тексте обращения.

Ранее в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета предложили запретить физлицам-иноагентам занимать государственные должности.