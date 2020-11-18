В Госдуму внесён проект о понятии кандидата-иноагента в законодательстве
- РИА Новости
Как отмечает РИА Новости, согласно проекту, изменения направлены на конкретизацию избирательного законодательства.
Такие кандидаты должны будут указывать, что являются иноагентами.
Также в Госдуму внесён законопроект, по которому незарегистрированные общественные объединения, получающие зарубежное финансирование для участия в политической деятельности, приравниваются к НКО-иноагентам.
Согласно ещё одному законопроекту, внесённому в Госдуму, физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности.