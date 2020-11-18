В Госдуму внесён проект о понятии кандидата-иноагента в законодательстве

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В Госдуму внесён законопроект о введении в законодательстве России понятий «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иноагента».
В Госдуму внесён проект о понятии кандидата-иноагента в законодательстве
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, согласно проекту, изменения направлены на конкретизацию избирательного законодательства.

Такие кандидаты должны будут указывать, что являются иноагентами.

Также в Госдуму внесён законопроект, по которому незарегистрированные общественные объединения, получающие зарубежное финансирование для участия в политической деятельности, приравниваются к НКО-иноагентам.

Согласно ещё одному законопроекту, внесённому в Госдуму, физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности.

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