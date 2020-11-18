В Госдуму внесён проект о понятии кандидата-иноагента в законодательстве

В Госдуму внесён законопроект о введении в законодательстве России понятий «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иноагента».

РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, согласно проекту, изменения направлены на конкретизацию избирательного законодательства. Такие кандидаты должны будут указывать, что являются иноагентами. Также в Госдуму внесён законопроект, по которому незарегистрированные общественные объединения, получающие зарубежное финансирование для участия в политической деятельности, приравниваются к НКО-иноагентам. Согласно ещё одному законопроекту, внесённому в Госдуму, физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности.