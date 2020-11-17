В государственных и муниципальных органах: в РФ предложили запретить иноагентам занимать госдолжности
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах.
Как уточнил глава комиссии Андрей Климов, в избирательное законодательство предлагается внести понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента».
«Это делается для того, чтобы наши избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты», — пояснил сенатор.
Наряду с этим в комиссии предлагают признавать иноагентами физических лиц, которые участвуют в политической деятельности в РФ или целенаправленно собирают сведения в военной сфере за средства из иностранных источников.
Одновременно с этим комиссия предлагает уточнить признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории Российской Федерации.
«В число таких признаков нужно включить участие в политической деятельности в России или целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ. При этом такая деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получением любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников», — сказал сенатор.
Напомним, что в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который допускает признание иностранным агентом физлица.
В положениях закона указано, что «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента».
Как пояснили ранее в Госдуме, для получения подобного статуса человек должен соответствовать двум критериям: участвовать в создании и (или) распространении сообщений и материалов СМИ, уже признанного иностранным агентом, а также получать финансирование из-за границы. Депутаты подчеркнули, что эти нормы не будут касаться блогеров и публицистов.
При этом статус иностранного агента не предусматривает никаких ограничений на деятельность, однако некоторые требования всё же предусмотрены. Так, необходимо все публикации сопровождать соответствующим грифом о том, что они созданы иноагентом, раз в год подавать в Минюст отчёт о том, куда расходуются полученные из-за рубежа средства, и раз в полгода публиковать общедоступный отчёт о своей работе.
Позиция президента России
В марте 2020 года Путин пояснил, что законодательство об иностранных агентах никого не ущемляет, а защищает Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне.
«Цель этого закона (об иностранных агентах. — RT) в чём? Оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне», — сказал Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.
«Только если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать», — добавил Путин. Он уточнил, что в этом нет ничего ущемляющего.
Вместе с тем в декабре 2019 года Путин призвал избегать расширительного толкования в отношении закона об иностранных агентах. Об этом президент упомянул в ходе большой пресс-конференции.
«Правоприменительная практика этого закона показала, что там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное, потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно... Этого нельзя допустить», — сказал он.
Глава государства назвал целью закона недопущение вмешательства во внутренние дела. Он подчеркнул, что каждое государство предпринимает усилия по недопущению подобной активности.
«Наш закон направлен именно на это. Если вы получаете деньги из-за границы из иностранных источников для того, чтобы осуществлять внутриполитическую работу, тогда прямо так и скажите», — сказал Путин.