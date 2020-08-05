Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих

В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.

«В соответствии с законодательством, полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок на соблюдение ограничений, возложенных на государственных служащих, возложены на Генеральную прокуратуру России», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил запрос в Центризбирком России о предоставлении сведений о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительство в других странах у ряда депутатов.

С 25 июня по 1 июля проходило общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России, изменения в основной закон страны поддержали 77,92% участников.

3 июля президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками, которые вступили в силу на следующий день.

Новые нормы основного закона предполагают запрет на иностранное гражданство президенту, премьеру, его заместителям, министрам и главам других федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам и депутатам.