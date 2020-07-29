Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у ряда депутатов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме России данные о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительства в другой стране у ряда депутатов.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Володин напомнил, что, согласно новым нормам Конституции, а также закону о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, депутатом не может быть гражданин России, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфёнова — серьёзное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, то принять предусмотренные законодательством меры», — заявил Володин.

При этом он отметил, что, «если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию».

Ранее Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.