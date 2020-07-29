Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у ряда депутатов
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Володин напомнил, что, согласно новым нормам Конституции, а также закону о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, депутатом не может быть гражданин России, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфёнова — серьёзное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, то принять предусмотренные законодательством меры», — заявил Володин.
При этом он отметил, что, «если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию».
Ранее Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.