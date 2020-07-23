СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.

Об этом заявили в пресс-службе Мизулиной.

«Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации», — отметили в пресс-службе.

Сама Мизулина ранее сообщила, что в середине января направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить соответствующие сообщения, которые являются «сознательным распространением фейковой и клеветнической информации».

Политик подчеркнула, что у неё никогда не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах.