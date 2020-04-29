СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.

По словам источника RT в правоохранительных органах, были опубликованы «статьи негативного содержания с информацией, порочащей честь и достоинство члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Е.Б. Мизулиной».

Сама Мизулина сообщила, что в середине января направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить соответствующие сообщения, которые являются «сознательным распространением фейковой и клеветнической информации».

«Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России. 28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК по Москве», — цитирует Мизулину РИА Новости.

Политик подчеркнула, что у неё никогда не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах.