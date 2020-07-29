Комитет ГД запросил данные о возможном двойном гражданстве депутатов

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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что ведомство направило запрос в Центризбирком России о предоставлении сведений о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительство в других странах у ряда депутатов.
Комитет ГД запросил данные о возможном двойном гражданстве депутатов
  • РИА Новости

«Нами направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации», — цитирует РИА Новости Пискарёва.

Он пояснил, что, «баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своём гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее». Как отметил глава комитета, «в соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК России имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности».

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме России данные о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительство в другой стране у ряда депутатов.

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