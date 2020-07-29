Комитет ГД запросил данные о возможном двойном гражданстве депутатов
- РИА Новости
«Нами направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации», — цитирует РИА Новости Пискарёва.
Он пояснил, что, «баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своём гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее». Как отметил глава комитета, «в соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК России имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности».
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме России данные о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительство в другой стране у ряда депутатов.