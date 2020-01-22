Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, включив в него дипломатов.
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству», — сказала Матвиенко.

При этом она напомнила о непростой международной обстановке.

«Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», — заявила председатель Совфеда.

Ранее президент России Владимир Путин предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование: не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в России ключевые государственные должности, включая премьера, министров и губернаторов.

21 января комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поправках к Конституции. Там также предложили рассмотреть документ в четверг, 23 января

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что любые инициативы, которые предлагает президент России, реализуются в приоритетном порядке, это касается и поправок к Конституции.

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