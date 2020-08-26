«Схемы с размазыванием долей, выкупом юрлиц, финансированием»: как СМИ пытаются уклониться от маркировки иноагента

Этой осенью, как ожидается, стартует новый проект делового онлайн-СМИ VTimes. Костяк его команды составят бывшие сотрудники «Ведомостей». Основатель газеты нидерландец Дерк Сауэр должен стать советником нового проекта — «не инвестором и не менеджером». Вместе с экс-владельцем газеты Демьяном Кудрявцевым он участвовал в руководстве голландским фондом Stichting 2 Oktober, поддерживающим ещё одно издание — The Moscow Times. Как выяснил RT, оно уже третий год работает в минус — выручка упала почти втрое по сравнению с 2018 годом, а 2019-й газета закрыла с убытком. Дерк Сауэр не признаёт своего прямого финансового участия в СМИ, что позволяет The Moscow Times работать без статуса иноагента. Эксперты не исключают, что и VTimes будет функционировать по схожей схеме.

Голландский медиаменеджер Дерк Сауэр основал газету The Moscow Times в 1992 году (позднее он также стал издавать российские версии Cosmopolitan и Men's Health, а также «Ведомости»). Она стала одним из первых российских изданий на английском языке в Москве. Газета позиционирует себя как политически независимую. Однако финансово независимой она так и не стала — от больших убытков её спасают непрофильные доходы.

По данным сервиса Kartoteka.ru, в 2019 году чистый убыток ООО «Тиэмти» (The Moscow Times) составил 329 тыс. рублей при выручке в 13,1 млн рублей. Убытки могли быть больше: от основного вида деятельности компания потеряла 10,8 млн рублей. Это разница между выручкой и расходами на обеспечение своей деятельности (оплата труда, содержание сайта и прочее), которые составили 23,9 млн рублей.

Бюджет TMT спасли вливания в размере 11,7 млн рублей. В отчёте о финансовых результатах они отражены в строке «прочие доходы». К таким доходам относятся все средства, полученные не от основной (в данном случае издательской) деятельности.

В «прочие доходы» попадает в том числе и то, что передано безвозмездно, например по договору дарения. Не исключён сценарий, при котором эти 11,7 млн — средства от совладельцев или некоммерческих организаций.

© Kartoteka.ru

Для сравнения: в 2018 году чистый убыток компании составил 12,2 млн рублей, расходы на работу редакции — 74,2 млн при выручке 32,9 млн рублей. Тогда финансовое положение также поправили с помощью «прочих доходов» в 30,9 млн рублей.

«Я не покупал Moscow Times»

Как писал «Коммерсантъ», с 2015 года The Moscow Times издавало ООО «Москоутаймс», принадлежащее семье Демьяна Кудрявцева. Кудрявцев, как сообщалось, «получил газету в собственность вместе с «Ведомостями» и несколькими журналами, после чего издание сменило ежедневный формат на еженедельный».

С июня 2017 года The Moscow Times издаёт ООО «Тиэмти». Смена юрлица-издателя была связана со вступлением в силу с 2016 года поправок в закон «О средствах массовой информации», ограничивающих долю иностранного капитала в российских СМИ двадцатью процентами.

Ранее, в феврале того же года, была создана вспомогательная структура, ООО «МВ МОСКОУТАЙМС», которая владеет товарными знаками, связанными с The Moscow Times и выпускаемым изданием каталогом недвижимости. Учредителем компании выступил Дерк Эрик Сауэр.

В ООО «Тиэмти», долю, помимо Сауэра (19%), получила журналист, управленец и пиарщик Светлана Коршунова (сначала 30%, а потом 49%). Коршунова, кроме того, была совладельцем в ООО «Сауэр Паблишинг», издающем среди прочего YOGA Journal — ещё один актив Дерка Сауэра (состав учредителей он покинул в мае прошлого года).

РИА Новости

© Руслан Кривобок

Наибольшую же долю в «Тиэмти» (51%) получил Владимир Джао, директор «Аэромара» — одной из крупнейших в СНГ и РФ компаний по производству питания для авиапассажиров. Дерк Сауэр назвал Джао «старым другом», подчеркнув, что предприниматель «не контролирует издание».

Согласно базам СПАРК, Kartoteka и другим, Дерк Сауэр вышел из состава участников в 2017 году, и с тех пор Джао с Коршуновой делят газету почти поровну.

© Spark-Interfax.ru

Публично Сауэр не признаёт, что имеет или имел долю в MT напрямую. В июне 2017-го он написал в своём Twitter, что не покупал газету.

«Я не покупал Moscow Times. Право собственности перейдёт к Фонду. Ева Хартог (Скоробогатова. — RT) будет шеф-редактором», — заявил он.

Twitter

© @derksauer

«Никакой прибыли для нас»

Упомянутый фонд — голландская некоммерческая организация Stichting 2 Oktober. Сауэр является в нём соучредителем вместе с Кудрявцевым. Фонду принадлежат права на The Moscow Times. На него оформлены сайт themoscowtimes.com, бренд и все права на контент, уточнял «Коммерсантъ». Об этом в июне 2017-го писал и сам Кудрявцев в Facebook. Информация о том, что Stichting 2 Oktober оказывает поддержку The Moscow Times, есть на сайте фонда.

Выписка из нидерландского бизнес-реестра KVK, полученная RT, подтверждает, что в число управленцев S2O входит Демьян Кудрявцев. А вот Сауэра среди руководства уже нет.

© kvk.nl

Согласно полученной RT архивной выписке на фонд, Сауэр был председателем совета директоров до февраля 2020 года.

© kvk.nl

В интервью РБК три года назад Сауэр объяснял, почему The Moscow Times переходит в формат НКО.

«Мы с Демьяном решили объединить силы. Я не вижу The Moscow Times как коммерческий проект, отсюда и план некоммерческого фонда. Все доходы будут использованы, чтобы сделать издание более сильным. Никакой прибыли для нас», — сказал Сауэр.

Туманные обязательства

На какие деньги живёт The Moscow Times, по открытым данным понять сложно. Как видно из представленного выше финансового отчёта, реклама не перекрывает расходов. Не исключено, что часть средств поступает от Владимира Джао. Роль нидерландского фонда остаётся неясной.

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Ни Кудрявцев, ни Сауэр прямо не заявляли, что фонд финансирует деятельность издания. На сайте фонда указано: S2O «поддерживает деятельность» МТ. Никакой конкретики нет.

В посте Кудрявцева трёхгодичной давности в Facebook так описана роль голландца в новом формате The Moscow Times: «Сауэр дал финансовое обязательство продолжать деятельность в обозримом будущем и будет играть главную роль в принятии как стратегических, так и оперативных решений, касающихся бренда».

В чём заключалось финансовое обязательство и на каких условиях оно заключалось, не разъяснялось.

В соответствии с нормами российского законодательства, которые были обновлены в то время, если издание получает финансирование из-за рубежа, оно обязано получить маркировку как иностранный агент. Возможно, именно поэтому никаких разъяснений относительно финансовых обязательств Сауэра не делалось. Иначе The Moscow Times могло попасть в реестр иноагентов.

Согласно статье 6 закона «О средствах массовой информации», иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие деньги или иное имущество от зарубежных государств, физлиц или организаций, а также от российских граждан, которые получили эти средства из-за рубежа.

Данных об иностранном финансировании нет

В Министерстве юстиции RT сообщили, что у них нет данных об иностранном финансировании The Moscow Times, соответственно, нет оснований включать его в реестр иноагентов.

«Обязанность (по маркировке издания в качестве иноагента. — RT) возникает у иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, со дня включения его в реестр, — пояснили в Минюсте. — На сегодняшний день информацией о получении изданием The Moscow Times финансирования из указанного в рассматриваемом запросе источника (Stichting 2 Oktober. — RT) Минюст России не располагает».

При этом ООО «Тиэмти», издающая The Moscow Times, похоже, имела некие финансово-деловые отношения с голландской банковской группой ING. На официальном сайте ING нашёлся датированный 2018 годом документ под названием «Наименования поставщиков». В списке 330 компаний из различных стран, включая Великобританию, США, Бельгию и Россию. Входит в число этих организаций и «Тиэмти».

Если окажется, что на счета компании шли переводы из голландского банка, у российских регулирующих органов, вероятно, могут возникнуть вопросы к The Moscow Times.

Подозрительная благотворительность

Политолог Александр Асафов не верит, что иностранные владельцы The Moscow Times осуществляют только общее руководство и не помогают изданию финансово.

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«Трудно заподозрить владельцев СМИ в благотворительности — редко когда их действия не содержат коммерческого или политического подтекста», — считает Асафов. По его словам, некоторые собственники СМИ впоследствии отчуждают свои права третьим лицам «на возмездной основе», таким образом скрывая своё участие.

Кроме того, политолог обратил внимание, что иностранные СМИ в РФ и российские за рубежом находятся в неравных условиях. Так, например, телеканал RT в США был признан иноагентом, в то время как аналогичные меры в отношении западных СМИ называли «наступлением на свободу слова».

«Несмотря на то что на Западе так любят вешать на российские СМИ плашку иностранного агента, западные СМИ, действующие в России, пытаются избежать этого маркера, — пояснил эксперт. — Различные сложнейшие схемы с учредителями, размазыванием долей, выкупом юрлиц, финансированием в виде пожертвований возникают для того, чтобы избежать появления такой плашки».

По мнению политолога, для иностранных владельцев СМИ в России «отсутствие этой маркировки необходимо, чтобы представлять свой контент как независимый».

«Таким образом они скрывают предвзятость материалов, — рассуждает эксперт. — Чтобы эта предвзятость, тенденциозность не била в глаза читателю, они от этого маркера всячески уходят».

Кроме того, закон обязывает иноагентов публиковать детальные отчёты, сведения о персональном составе руководства и расходовании средств, об аудиторских проверках.

«Как правило, когда иностранные СМИ в своих материалах комментируют деятельность российских изданий и российских органов власти, упирают на необходимую прозрачность всех действий. Но сами не стремятся раскрывать о себе информацию», — добавил Асафов.

Золотой стандарт медиабизнеса

Некоторые детали биографии Демьяна Кудрявцева также позволяют предположить, что The Moscow Times могут поступать непрямые финансовые потоки из-за рубежа.

РИА Новости

© Евгения Новоженина

Cтав совладельцем «Ведомостей» в 2015 году, Кудрявцев отладил схему поступления средств из-за рубежа и обратно. Это видно по отчётности кипрской компании Delovoi Standard Limited (DSL). Согласно данным ресурса СПАРК и выписки из реестра юрлиц Кипра, до продажи газеты в 2016 году DSL был владельцем «Ведомостей».

Компания была материнской по отношению к российской АО «Бизнес Ньюс Медиа», которая издаёт «Ведомости». Среди соучредителей была и кипрская I.M.H. Media Limited — дочерняя фирма голландской IMH B.V. Дерка Сауэра. Издательский дом Сауэра под названием Sanoma был среди тех, чью долю Кудрявцев приобрёл в «Ведомостях». Также были выкуплены доли британской Pearson и американской Dow Jones.

© drcor.mcit.gov.cy

Под началом кипрской компании Delovoi Standard «Ведомости» пробыли ещё год, пока в апреле 2016-го не были куплены российским АО «Аркан Инвестмент», которым владела жена Кудрявцева, Яна Мозель-Кудрявцева.

«Перепродажа потребовалась, чтобы исполнить вступивший в силу закон об ограничении иностранцев в СМИ», — цитировали сами «Ведомости» Демьяна Кудрявцева.

В августе 2017-го, через год после перепродажи «Ведомостей», кипрская DSL была ликвидирована. На тот момент единственным владельцем кипрской фирмы также была Мозель-Кудрявцева.

Как следует из последнего аудиторского отчёта от декабря 2015 года, Delovoi Standard совершал различные финансовые операции, перечисляя или получая деньги напрямую от физлиц, формально не связанных с изданием.

© drcor.mcit.gov.cy

Так, согласно подпункту ii пункта 16 отчёта, Демьян Кудрявцев дал в долг компании своей жены 58,5 млн рублей, за что получил доход в виде процентов по кредиту в 2,5 млн рублей.

© drcor.mcit.gov.cy

Таким образом, уже тогда Демьян Кудрявцев финансировал издание из своего кармана, оформляя это через кредиты и зарабатывая на процентах. Что могло бы помешать ему и его партнёру Дерку Сауэру воспользоваться похожей схемой при финансировании VTimes?

Тем более что и The Moscow Times была связана с финансовыми потоками Delovoi Standard. Согласно тому же отчёту за 2015 год, АО «Бизнес Ньюс Медиа», на 100% принадлежавшая DLS, сама контролировала две связанные компании: ООО «Балтик Бизнес медиа» и ООО «Дейли бизнес медиа». В свою очередь, каждая из этих фирм на 1% принадлежала ООО «Москоутаймс», которое год назад переименовали в ООО «Ясно паблишинг».

Кроме того, сам Демьян Кудрявцев не является гражданином России. До 2015-го у него было гражданство Израиля. И хотя сам он заявлял, что отказался от него, документально подтвердить это он не смог. В итоге в 2017 году Мосгорсуд отменил решение о предоставлении медиаменеджеру российского гражданства в связи с тем, что был «установлен юридический факт сообщения заведомо ложных сведений». C тех пор в РФ Кудрявцев считается иностранцем.

Священная тайна доноров

Теперь Дерк Сауэр и Демьян Кудрявцев, похоже, объединились вновь, чтобы помочь новому изданию VTimes, созданному бывшими журналистами «Ведомостей». Из-за конфликта с новым руководством в июне — июле этого года часть редакции ушла из газеты и объявила о создании собственного независимого медиа.

«Отказ новых руководителей «Ведомостей» от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы», — говорится на сайте нового медиа.

Среди создателей VTimes — бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стёркин, Кирилл Харатьян.

Домен vtimes.io зарегистрирован на тот же фонд Stichting 2 Oktober, который помогает The Moscow Times. Создатели VTimes подчёркивают, что Дерк Сауэр будет лишь «советником нового проекта», но «не инвестором и не менеджером».

«Главным источником нашего финансирования будут пожертвования от клуба друзей и реклама», — говорит один из основателей VTimes Александр Губский в интервью изданию «Журналист».

На сайте издания поясняется, что у VTimes «нет институциональных или иных ориентированных на прибыль инвесторов, а основные источники финансирования, помимо рекламы, — деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций».

При этом коллектив обязуется ежегодно публиковать отчёт о том, на что, как и почему тратятся доходы.

«Конечно, уважая конфиденциальность наших партнёров и доноров», — отмечается в сообщении.

Источник на медиарынке, знакомый с планами создателей VTimes, предполагает, что ключевое финансирование будет идти от зарубежных спонсоров по схеме, похожей на ту, по которой финансируется The Moscow Times.