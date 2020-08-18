В ЮНЕСКО ответили на запрос RT касательно запрета вещания в Литве и Латвии

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Моэз Чакчук ответил на запрос RT относительно запрета вещания телеканала в Латвии и Литве.

В письме Чакчука говорится, что «с момента своего создания ЮНЕСКО привержена поощрению свободного потока информации и соблюдению международных правовых стандартов, призванных гарантировать каждому право искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода, независимо от государственных границ и форм коммуникации».

«В соответствии с международными стандартами в области прав человека свобода распространения информации может подвергаться определённым ограничениям, но эти ограничения должны соответствовать критериям, изложенным в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), согласно которой вмешательство в свободу выражения мнений правомерно лишь в том случае, если оно предусмотрено законом, преследует законную цель и необходимо в демократическом обществе», — заявил он.

Чакчук также отметил, что ЮНЕСКО продолжит поддерживать права сотрудников СМИ, в том числе содействовать журналистике, «основанной на ценностях профессиональной этики и качественного освещения событий». Он подчеркнул, что ЮНЕСКО будет внимательно следить за ситуацией согласно мандату организации.

Ранее на запрос RT ответил руководитель Генеральной дирекции Совета Европы по правам человека и верховенству права Христос Якумопулос. Он заявил, что также будет отслеживать ситуацию в связи с мерами против RT в Литве и Латвии.

«В своих жалобах вы называете упоминаемые вами меры нарушением свободы мнений и доступа к информации и заявляете, что они идут вразрез с положениями статьи 10 Европейской конвенции о правах человека», — отметил Якумопулос.

Он добавил, что жалобы RT могут быть рассмотрены Европейским судом по правам человека, если «будут соблюдены процедурные условия для обращения в суд».

В конце июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии, из-за того что каналы «находятся под контролем» Дмитрия Киселёва.

Позднее Литовская комиссия по радио и телевидению также запретила в стране трансляцию RT, ссылаясь на санкции в отношении Киселёва.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такое объяснение фантасмагорической тупостью.

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются разными юридическими лицами.

В июле Ассоциация международного вещания (AIB) выразила обеспокоенность запретом RT в Латвии и Литве. Руководитель организации Саймон Спэнсвик направил письма медиарегуляторам двух стран, а также послам в Великобритании, где находится главный офис AIB.