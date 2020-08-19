Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске
- Reuters
⚡️Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске.— RT на русском (@RT_russian) August 19, 2020
Если пользователь не был ранее подписан, то через поиск ему не удастся найти нашу страницу. Даже если набрать строчку из твита полностью, результата также не будет pic.twitter.com/zHlkUGjvCf
Американские государственные СМИ, финансирующиеся конгрессом, такие как «Радио Свобода», лейбл до сих пор не получили pic.twitter.com/YOw9IZjNfL— RT на русском (@RT_russian) August 19, 2020
В начале августа администрация Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».
При этом у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.
В МИД России, комментируя ситуацию, отметили, что западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми.
Как считают дипломаты, это является нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Подробнее — в материале RT.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.