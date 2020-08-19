Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске

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RT
Социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет.
Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске
  • Reuters

В начале августа администрация Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание».

При этом у спонсируемого конгрессом США «Радио Свобода»* такой маркировки нет.

В МИД России, комментируя ситуацию, отметили, что западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми.

Как считают дипломаты, это является нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Подробнее — в материале RT.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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