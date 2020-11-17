В Госдуму внесли проект о запрете финансирования митингов из-за рубежа
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- РИА Новости
«Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников», — говорится в документе.
Предлагается запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан России, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан России младше 16 лет и «анонимных жертвователей».
«Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичном порядке на банковский счёт, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке», — указывается в тексте законопроекта.
Также Вяткин отмечает, что после проведения мероприятия организатор обязан в течение десяти дней вернуть гражданам и организациям неизрасходованные средства пропорционально вложенным.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды.