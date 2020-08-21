В Госдуме предложили ограничить иноагентов в сборе пожертвований

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды. Копия письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить иноагентов в сборе пожертвований
  • РИА Новости

При этом Фёдоров отметил, что за организациями можно оставить право вести целевые сборы средств на благотворительные нужды, связанные с оказанием медицинской помощи.

В своём обращении законодатель отметил, что за последние годы органам прокуратуры удалось выявить десятки организаций, которые при иностранном финансировании занимаются политической деятельностью внутри России.

При этом они по-прежнему, как и другие некоммерческие структуры, имеют право собирать пожертвования.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части введения запрета некоммерческим организациям, признанным выполняющими функции иностранных агентов, вести сбор пожертвований на территории России на организационные нужды своей деятельности, оставив за ними право вести целевые сборы средств на благотворительные нужды, связанные с оказанием медицинской помощи, социально-психологической реабилитации», — указано в тексте обращения.

Ранее в Госдуме также предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить