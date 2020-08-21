В Госдуме предложили ограничить иноагентов в сборе пожертвований

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды. Копия письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

При этом Фёдоров отметил, что за организациями можно оставить право вести целевые сборы средств на благотворительные нужды, связанные с оказанием медицинской помощи.

В своём обращении законодатель отметил, что за последние годы органам прокуратуры удалось выявить десятки организаций, которые при иностранном финансировании занимаются политической деятельностью внутри России.

При этом они по-прежнему, как и другие некоммерческие структуры, имеют право собирать пожертвования.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части введения запрета некоммерческим организациям, признанным выполняющими функции иностранных агентов, вести сбор пожертвований на территории России на организационные нужды своей деятельности, оставив за ними право вести целевые сборы средств на благотворительные нужды, связанные с оказанием медицинской помощи, социально-психологической реабилитации», — указано в тексте обращения.

Ранее в Госдуме также предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.