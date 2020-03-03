Путин объяснил значение закона об иноагентах

Российский президент Владимир Путин заявил, что законодательство об иностранных агентах никого не ущемляет, а защищает Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне.

«Цель этого закона (об иностранных агентах. — RT) в чём? Оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне», — сказал Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.

«Только если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать», — добавил Путин.

Он уточнил, что в этом нет ничего ущемляющего.

В декабре 2019 года Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в отношении закона об иностранных агентах необходимо избегать расширительного толкования. Он отметил, что «под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно» и «этого нельзя допустить».