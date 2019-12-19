Путин призвал избегать расширительного толкования закона об иноагентах

В отношении закона об иностранных агентах необходимо избегать расширительного толкования, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Правоприменительная практика этого закона показала, что там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное, потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно... Этого нельзя допустить», — сказал он.

Глава государства назвал целью закона недопущение вмешательства во внутренние дела.

«Каждое государство предпринимает усилия, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела. Наш закон направлен именно на это. Если вы получаете деньги из-за границы из иностранных источников для того, чтобы осуществлять внутриполитическую работу, тогда прямо так и скажите», — подчеркнул он.

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