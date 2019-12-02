Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые сотрудничают со СМИ-иноагентом и получают финансирование из-за рубежа.

Также закон обязывает иностранные СМИ-иноагенты учреждать российское юридическое лицо для работы в России. При этом все их информационные материалы должны будут содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент.

Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.