Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые сотрудничают со СМИ-иноагентом и получают финансирование из-за рубежа.

Также закон обязывает иностранные СМИ-иноагенты учреждать российское юридическое лицо для работы в России. При этом все их информационные материалы должны будут содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент.

Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.

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