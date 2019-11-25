Совфед одобрил законопроект о физлицах-иноагентах
- РИА Новости
«Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается», — цитирует РИА Новости председателя конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса.
21 ноября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в беседе с RT рассказал о важности принятия законопроекта о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющего наделять таким статусом физических лиц.