Совфед одобрил законопроект о физлицах-иноагентах

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RT
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Отмечается, что в соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Совфед одобрил законопроект о физлицах-иноагентах
  • РИА Новости

«Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается», — цитирует РИА Новости председателя конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса.

21 ноября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в беседе с RT рассказал о важности принятия законопроекта о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющего наделять таким статусом физических лиц.

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