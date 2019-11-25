Совфед одобрил законопроект о физлицах-иноагентах

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Отмечается, что в соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

РИА Новости

«Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается», — цитирует РИА Новости председателя конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса. 21 ноября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц. Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в беседе с RT рассказал о важности принятия законопроекта о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющего наделять таким статусом физических лиц.