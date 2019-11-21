Госдума приняла законопроект о физлицах-иноагентах

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Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Госдума приняла законопроект о физлицах-иноагентах
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты парламента.

«В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников», — указывается в сообщении.

Уточняется, что законопроектом также предусматривается, что средства массовой информации, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента, а все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент. 

Минюст России предлагается наделить полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.

Ранее комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами.

Парламентарий Евгений Фёдоров прокомментировал ФАН необходимость такого законопроекта. 

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