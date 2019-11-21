Госдума приняла законопроект о физлицах-иноагентах
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба нижней палаты парламента.
«В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников», — указывается в сообщении.
Уточняется, что законопроектом также предусматривается, что средства массовой информации, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента, а все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент.
Минюст России предлагается наделить полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.
Ранее комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами.
Парламентарий Евгений Фёдоров прокомментировал ФАН необходимость такого законопроекта.