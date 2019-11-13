Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
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- РИА Новости
Как сообщает «Российская газета», согласно документу, приравнивание будет осуществлено в случае одновременного распространения физлицами информации для неопределённого круга лиц и получения зарубежного финансирования.
Отмечается, что такая инициатива направлена на создание условий для зеркального реагирования на недружественные шаги других стран в отношении работающих там российских СМИ.
Уточняется, что закон вводит обязанности в отношении иностранных СМИ, которые были признаны в России иноагентами, — создавать юрлицо на территории страны в статусе иноагента, указывать этот статус в своих материалах, регулярно отчитываться о своей работе и расходовании средств.
Выявлять иноагентов будет Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел, нарушителей закона ждут административные меры воздействия.
В случае вступления в силу новых норм с 1 января 2020 года нынешние фигуранты списка иноагентов должны будут до 1 февраля образовать юрлицо.
Также сообщается, что оба закона при прохождении через парламент и подписании президентом вступят в силу одновременно.
Ранее в Совфеде сообщили, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, принятый Госдумой в первом чтении ещё в январе 2018 года, могут принять до конца 2019-го.
Отмечалось, что документ находится в высокой степени готовности и может быть реализован во втором и третьем чтениях, однако, как заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, «решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы».