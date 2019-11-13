Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

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Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие признавать граждан СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во втором чтении на следующей неделе. Об этом заявил глава комитета Леонид Левин.
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает «Российская газета», согласно документу, приравнивание будет осуществлено в случае одновременного распространения физлицами информации для неопределённого круга лиц и получения зарубежного финансирования.

Отмечается, что такая инициатива направлена на создание условий для зеркального реагирования на недружественные шаги других стран в отношении работающих там российских СМИ.

Уточняется, что закон вводит обязанности в отношении иностранных СМИ, которые были признаны в России иноагентами, — создавать юрлицо на территории страны в статусе иноагента, указывать этот статус в своих материалах, регулярно отчитываться о своей работе и расходовании средств.

Выявлять иноагентов будет Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел, нарушителей закона ждут административные меры воздействия.

В случае вступления в силу новых норм с 1 января 2020 года нынешние фигуранты списка иноагентов должны будут до 1 февраля образовать юрлицо.

Также сообщается, что оба закона при прохождении через парламент и подписании президентом вступят в силу одновременно.

Ранее в Совфеде сообщили, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, принятый Госдумой в первом чтении ещё в январе 2018 года, могут принять до конца 2019-го.

Отмечалось, что документ находится в высокой степени готовности и может быть реализован во втором и третьем чтениях, однако, как заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, «решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы».

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