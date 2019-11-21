В Госдуме рассказали детали законопроекта о физлицах-иноагентах

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в беседе с RT рассказал о важности принятия законопроекта о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющего наделять таким статусом физических лиц.

«Следует ещё раз подчеркнуть: этот закон принимается как зеркальный ответ на недружественные действия правительств других государств в отношении российских СМИ и сотрудничающих с ними граждан этих стран», — сказал депутат.

По словам Левина, закон не предполагает «поголовной записи в иноагенты или иноСМИ-иноагенты всех, кто получает деньги за свою работу из-за рубежа».

Депутат подчеркнул, что для подобных целей уже предусмотрен механизм совместного вынесения решений Минюстом и МИД.

«Ключевым критерием должно быть доказанное получение вознаграждения за создание или размещение материалов иноСМИ-иноагента. Российские СМИ никак не могут подпасть под его действие, так как иностранное влияние в их отношении регулируется другими нормами — запретом доли более 20% для иностранных собственников и обязательной декларацией получения средств из-за рубежа», — заключил он.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.