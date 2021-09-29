В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Ильи Сачкова

Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, речь идёт о госизмене, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране, вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой», — сказал Песков.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

Ранее появилась информация о проведении оперативных мероприятий в московском офисе Group-IB.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что правоохранители должны дать разъяснения по делу основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.