Титов призвал правоохранителей разъяснить дело основателя Group-IB

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что правоохранители должны дать разъяснения по делу основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.

По мнению омбудсмена, в противном случае IT-сектору и его инвестиционной привлекательности грозит критический удар.

«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо», — приводит его слова РИА Новости.

Лефортовский суд Москвы ранее арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены.