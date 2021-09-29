Титов призвал правоохранителей разъяснить дело основателя Group-IB

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что правоохранители должны дать разъяснения по делу основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.
Титов призвал правоохранителей разъяснить дело основателя Group-IB
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По мнению омбудсмена, в противном случае IT-сектору и его инвестиционной привлекательности грозит критический удар.

«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо», — приводит его слова РИА Новости.

Лефортовский суд Москвы ранее арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены.

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