Титов призвал правоохранителей разъяснить дело основателя Group-IB
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- РИА Новости
По мнению омбудсмена, в противном случае IT-сектору и его инвестиционной привлекательности грозит критический удар.
«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо», — приводит его слова РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы ранее арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены.