В Group-IB подтвердили сообщения о следственных мероприятиях в офисе компании

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Компания Group-IB подтверждает сообщения о проведении оперативных мероприятий в своём офисе в Москве, сообщили в пресс-службе.
В Group-IB подтвердили сообщения о следственных мероприятиях в офисе компании
  • РИА Новости

«Group-IB, один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, подтвердила, что во вторник, 28 сентября, утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе отметили, что информацией о причинах не располагают.

Там добавили, что работают в штатном режиме, топ-менеджмент и юристы проясняют ситуацию.

Ранее об обысках в московском офисе Group-IB сообщил со ссылкой на источник телеканал RTVI.

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