«Понятен мотив»: в Совфеде прокомментировали инициативу ввести пособия для покупки масок и перчаток

Мотивы авторов инициативы о введении выплат на покупку средств индивидуальной защиты ясны, однако существуют более простые способы обеспечить граждан масками и перчатками. Так в Совфеде прокомментировали идею, выдвинутую ранее Национальным родительским комитетом. По словам первого зампреда комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, назначение дополнительных выплат — трудоёмкий процесс, поэтому проще и эффективнее будет организовать раздачу средств защиты на входе в учреждения, которые людям приходится посещать, несмотря на режим самоизоляции.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал инициативу ввести пособие для покупки масок и перчаток, выдвинутую ранее Национальным родительским комитетом.

Сенатор отметил, что ему «понятен мотив» авторов инициативы, однако он считает, что для обеспечения населения средствами индивидуальной защиты можно найти «более простые схемы». В частности, Рязанский полагает, что можно организовать раздачу масок и перчаток на входе в учреждения, которые людям приходится посещать во время режима самоизоляции.

«Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно, как бахилы в поликлиниках», — отметил Рязанский.

Он пояснил, что введение дополнительных выплат — это сложный процесс, поскольку придётся обрабатывать большой массив данных, чтобы определить, кому и сколько средств необходимо начислять.

Также по теме «Беспрецедентное по масштабам»: в Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Мэр Сергей Собянин пояснил, что исследование...

Напомним, с идеей назначить пособия для покупки масок и перчаток в период пандемии ранее выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение уже направлено в правительство России.

В беседе с RT председатель НРК напомнила, что масочный режим вводится во многих регионах России и его нарушение может грозить штрафом. Однако далеко не у всех есть финансовая возможность приобрести достаточное количество средств индивидуальной защиты, считает Волынец.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день... Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», — говорится в обращении.

Также Волынец отметила, что в исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определённого количества масок и перчаток, необходимых гражданам.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Масочный режим

В рамках борьбы с распространением коронавируса с середины апреля многие регионы России начали вводить обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

В Москве и Московской области подобные требования начали действовать с 12 мая: средства защиты необходимо носить на работе (если в помещении находится более одного человека), объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. Нарушителям грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Надевать маски нужно не менее чем за два-три метра от входа в помещение, без неё нельзя находиться в тамбуре, лифте или подъезде. Важно не забывать менять изделие каждые два-три часа или когда оно стало влажным.

Ранее оперативный штаб также дал совет по ношению перчаток. Для защиты от коронавируса рекомендуется носить одноразовые перчатки из нитрила или тканевые из хлопка. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Период использования зависит от материала: одноразовые из нитрила нужно менять как минимум каждые два часа, а тканевые можно носить весь день.

Также по теме Средства защиты: в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим Ношение маски и перчаток в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 становится обязательным в Москве с 12 мая. При этом в...

Поскольку проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, без масок и перчаток не допускается, руководство московской подземки приняло решение с 6 мая начать продажу средств индивидуальной защиты в кассах. Замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова сообщила, что стоимость медицинской маски в московском метрополитене ниже средней рыночной цены на 10%, сообщает ТАСС.

«Единая цена в метро — 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток, эта цена ниже среднерыночной на 10%. Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля», — цитирует агентство Темникову.

Юлия Темникова уточнила, что для организации продажи метрополитен заключил агентский договор с ООО «КИТ» на реализацию масок по цене 30 рублей за маску.

Отметим, что в пятницу стало известно, что власти Москвы приобрели компанию ООО «КИТ», являющуюся крупнейшим производителем медицинских масок в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.

С момента начала пандемии общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 262 843. Из них 58 226 человек выздоровели, 2418 — скончались от осложнений. За последние сутки было выявлено 10 598 новых заболевших коронавирусной инфекцией.