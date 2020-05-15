В России предложили ввести новое пособие для граждан на время пандемии

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Александра Рыкова
В Национальном родительском комитете (НРК) предложили ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса. Как рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец, соответствующее обращение было направлено в правительство России.
В России предложили ввести новое пособие для граждан на время пандемии
  • Pixabay

Она также напомнила, что во многих регионах России вводится так называемый масочный режим, нарушение которого может грозить штрафом.

Однако далеко не у всех есть деньги на приобретение масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты, считает Волынец.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день... Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», — сказано в тексте обращения НРК, с которым ознакомился RT.

Также Волынец отметила, что в исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определённого количества масок и перчаток, необходимых гражданам.

Ранее терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о правилах использования одноразовых масок.

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