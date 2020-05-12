Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок с наценкой в метро
- АГН «Москва»
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Там отметили, что ранее BBC опубликовала информацию о закупке масок и перчаток метро Москвы и Мосгортрансом, которая не является корректной.
«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», — говорится в сообщении.
В департаменте указали, что «договоры были заключены ещё до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки».
По заявлению ведомства, МГТ и ММ уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами.
«Сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае — 2 юаня (21—23 рубля) без учёта расходов на логистику. Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе», — добавили в Дептрансе.
В начале мая стало известно, что в московском метро в вендинговых аппаратах можно будет купить маски и перчатки.
Стоимость маски составляет 30 рублей, перчаток — 20 рублей, комплекта из маски и перчаток — 50 рублей.
В Москве с 12 мая ношение маски и перчаток стало обязательным.