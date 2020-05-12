Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок с наценкой в метро

Информация о продаже масок и перчаток в Московском метрополитене с наценкой не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы столичного Департамента транспорта.

Там отметили, что ранее BBC опубликовала информацию о закупке масок и перчаток метро Москвы и Мосгортрансом, которая не является корректной.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», — говорится в сообщении.

В департаменте указали, что «договоры были заключены ещё до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки».

По заявлению ведомства, МГТ и ММ уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами.

«Сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае — 2 юаня (21—23 рубля) без учёта расходов на логистику. Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе», — добавили в Дептрансе.

В начале мая стало известно, что в московском метро в вендинговых аппаратах можно будет купить маски и перчатки.

Стоимость маски составляет 30 рублей, перчаток — 20 рублей, комплекта из маски и перчаток — 50 рублей.

В Москве с 12 мая ношение маски и перчаток стало обязательным.