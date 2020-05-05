В Дептрансе назвали стоимость масок и перчаток в московском метро

Короткая ссылка
В московском метро в вендинговых аппаратах можно будет купить маски и перчатки, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
В Дептрансе назвали стоимость масок и перчаток в московском метро
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В Дептрансе рассказали, что после полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей.

«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты. Сегодня маски поступят на 15 станций», — говорится в сообщении.

Как отмечается, продукция будет доступна в том числе на станциях «Первомайская», «Пятницкое шоссе», «Строгино», «Домодедовская», «Маяковская», «Марксистская», «Коньково», «Свиблово», «Сухаревская», «Тургеневская», «Ясенево», «Борисово», «Крестьянская Застава», «Римская», «Трубная».

«Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях», — добавили там.

Ранее власти Москвы заявляли, что пассажиры столичного метро смогут купить в ларьках или кассах маску

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить