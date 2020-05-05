В Дептрансе назвали стоимость масок и перчаток в московском метро

В московском метро в вендинговых аппаратах можно будет купить маски и перчатки, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

В Дептрансе рассказали, что после полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей.

«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты. Сегодня маски поступят на 15 станций», — говорится в сообщении.

Как отмечается, продукция будет доступна в том числе на станциях «Первомайская», «Пятницкое шоссе», «Строгино», «Домодедовская», «Маяковская», «Марксистская», «Коньково», «Свиблово», «Сухаревская», «Тургеневская», «Ясенево», «Борисово», «Крестьянская Застава», «Римская», «Трубная».

«Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях», — добавили там.

Ранее власти Москвы заявляли, что пассажиры столичного метро смогут купить в ларьках или кассах маску.