В Дептрансе назвали стоимость масок и перчаток в московском метро
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- РИА Новости
В Дептрансе рассказали, что после полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей.
«Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты. Сегодня маски поступят на 15 станций», — говорится в сообщении.
Как отмечается, продукция будет доступна в том числе на станциях «Первомайская», «Пятницкое шоссе», «Строгино», «Домодедовская», «Маяковская», «Марксистская», «Коньково», «Свиблово», «Сухаревская», «Тургеневская», «Ясенево», «Борисово», «Крестьянская Застава», «Римская», «Трубная».
«Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях», — добавили там.
Ранее власти Москвы заявляли, что пассажиры столичного метро смогут купить в ларьках или кассах маску.