В Совфеде оценили идею ввести новое пособие для граждан из-за пандемии

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Национального родительского комитета ввести в России специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.

По словам Рязанского, мотив такого предложения понятен, но, как подчеркнул сенатор, стоит выбирать «более простые модели поведения».

«В таких ситуациях можно просто раздавать (средства индивидуальной защиты. — RT) на входе в какие-то учреждения, куда людям надо ходить обязательно. Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно — как бахилы в поликлиниках», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что такой вариант более простой, чем «администрирование сложного процесса, вычисление, кому и сколько».

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение в правительство России с предложением ввести пособие на покупку масок и перчаток до окончания пандемии коронавируса.

Подробнее — в материале RT.