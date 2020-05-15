В Совфеде оценили идею ввести новое пособие для граждан из-за пандемии

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Национального родительского комитета ввести в России специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.
В Совфеде оценили идею ввести новое пособие для граждан из-за пандемии
  • АГН «Москва»

По словам Рязанского, мотив такого предложения понятен, но, как подчеркнул сенатор, стоит выбирать «более простые модели поведения».

«В таких ситуациях можно просто раздавать (средства индивидуальной защиты. — RT) на входе в какие-то учреждения, куда людям надо ходить обязательно. Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно — как бахилы в поликлиниках», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что такой вариант более простой, чем «администрирование сложного процесса, вычисление, кому и сколько».

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение в правительство России с предложением ввести пособие на покупку масок и перчаток до окончания пандемии коронавируса.

Подробнее — в материале RT.

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