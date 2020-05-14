Минпромторг: магазины вправе не обслуживать покупателей без масок

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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил, что магазины вправе не обслуживать покупателей без масок в регионах, где введён масочный режим, передаёт РИА Новости.
Минпромторг: магазины вправе не обслуживать покупателей без масок
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Отмечается, что Минпромторг совместно с представителями торговых сетей разработал методические рекомендации по организации соблюдения масочного режима в магазинах.

Соответствующие рекомендации направили в регионы, Роспотребнадзор, МВД России и в Росгвардию.

Евтухов рассказал, что «в рекомендациях подробно описаны типовые случаи — как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял её в самом торговом зале».

Он отметил, что магазин «вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе».

Замминистра пояснил, что «в случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения».

Ношение маски и перчаток в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 стало обязательным в Москве с 12 мая. В столице штраф за отсутствие маски и перчаток в общественном транспорте составляет 5 тыс. рублей, на предприятиях — 4 тыс. рублей.

В Московской области также начал действовать масочный режим.

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