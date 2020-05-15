СМИ: Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в стране

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Столичные власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО «Компания инновационных технологий».
СМИ: Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в стране
  • Reuters

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.

По данным издания, покупка состоялась ещё в марте, когда власти города поняли, что в скором времени столице потребуется «существенный объём медицинских масок».

«Мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса «Москва», — сказал Ефимов.

Отмечается, что компания производит порядка трети масок в стране.

Ранее главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок. По его словам, «перчатки и маски не только являются защитным барьером для вируса, передающегося воздушно-капельным путём, но и прекрасно отсекают возможность физического контакта с лицом».

11 мая терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о правилах использования одноразовых масок.

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