В Госдуме оценили необходимость использования масок

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Депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.
В Госдуме оценили необходимость использования масок
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

По словам парламентария, маски — один из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения.

«По статистике, примерно 45% всех инфицированных — либо с лёгкой формой, либо, чаще всего, бессимптомные. Если бессимптомный носитель COVID, не зная, что он болен, не надевает маску, он становится опасным источником заражения. Он посещает общественные места, общается с родственниками и друзьями, происходит серьёзный обмен инфекцией. Поэтому масочный режим — это строго обязательная вещь для профилактики», — подчеркнул он во время онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

Борис Менделевич добавил, что является сторонником массового тестирования, которое необходимо проводить бесплатно за счёт государства, а также за счёт работодателей.

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