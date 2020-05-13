В Госдуме оценили необходимость использования масок

Депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает ФАН.

По словам парламентария, маски — один из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения.

«По статистике, примерно 45% всех инфицированных — либо с лёгкой формой, либо, чаще всего, бессимптомные. Если бессимптомный носитель COVID, не зная, что он болен, не надевает маску, он становится опасным источником заражения. Он посещает общественные места, общается с родственниками и друзьями, происходит серьёзный обмен инфекцией. Поэтому масочный режим — это строго обязательная вещь для профилактики», — подчеркнул он во время онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

Борис Менделевич добавил, что является сторонником массового тестирования, которое необходимо проводить бесплатно за счёт государства, а также за счёт работодателей.