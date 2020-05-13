Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок

Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.

«Перчатки и маски не только являются защитным барьером для вируса, передающегося воздушно-капельным путём, но и прекрасно отсекают возможность физического контакта с лицом. Я полностью поддерживаю ношение этих средств защиты», — заявил он в беседе с ТАСС.

Как отметил Вечорко, это не только забота о собственном здоровье, но и ответственное отношение к окружающим.

По словам эксперта, ношение перчаток и масок в общественных местах признано эффективным методом, препятствующим распространению болезни.

Он также напомнил, что медицинская маска — одноразовое средство индивидуальной защиты, её следует утилизировать после двух часов непрерывного ношения.

«Также это следует сделать при снятии маски с лица, так как повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую», — уточнил он.

Что касается перчаток, то Вечорко советует выбирать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. Одноразовые можно носить не более двух часов, тканевые — весь день.

«Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выбросить. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 °С», — уточнил он.

Ранее терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о правилах использования одноразовых масок.