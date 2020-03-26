«Умение определять насущные проблемы»: как изменилась Россия за 20 лет с момента первого избрания Путина президентом

20 лет назад Владимир Путин был впервые избран президентом России. По словам экспертов, он возглавил государство в сложнейший период истории, когда существовала прямая угроза территориальной целостности и независимости страны. Под его руководством Россия смогла не только преодолеть экономический кризис 1990-х, победить международный терроризм на Северном Кавказе и восстановить свой суверенитет, но и перешла к успешному развитию. С 2000 года в несколько раз вырос ВВП страны, увеличились доходы населения, РФ превратилась из импортёра сельхозпродукции в экспортёра. Была успешно проведена модернизация армии. Удалось сохранить и приумножить научно-производственный потенциал в оборонной сфере. Также в заслугу Путину аналитики ставят восстановление влияния и авторитета России на международной арене.

26 марта 2000 года прошли выборы президента России, на которых победу впервые одержал Владимир Путин. До этого он успел пройти службу по линии внешней разведки КГБ СССР, работал на различных должностях в мэрии Санкт-Петербурга и администрации президента РФ, возглавлял Федеральную службу безопасности России. В августе 1999 года Путин был назначен председателем правительства Российской Федерации.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин подписал указ о своём уходе с поста президента Российской Федерации, после чего исполняющим обязанности главы государства стал Путин. На внеочередных выборах он выдвинул свою кандидатуру и по результатам всеобщего голосования был избран новым президентом в первом туре. Впоследствии он избирался на этот пост ещё трижды — в 2004, 2012 и 2018 годах.

Восстановить суверенитет

Владимир Путин возглавил Россию в период сильной политической и экономической турбулентности, обусловленной развалом Советского Союза, отмечает член Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Крах СССР он позже метко охарактеризует как крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века. Страна находилась в состоянии системного кризиса, выводить из которого её начал — сначала в качестве премьер-министра, а затем и президента — Владимир Путин», — заявил эксперт в беседе с RT.

Незадолго до вступления Путина на пост премьер-министра России, в августе 1999 года, на Северном Кавказе началась Вторая чеченская кампания, в ходе которой решались вопросы сохранения территориальной целостности и конституционного строя России.

Владимир Путин прибыл в Дагестан, куда вторглись боевики. По воспоминаниям участников обороны республики, приезд главы правительства в республику сильно поднял моральный дух местных жителей. Уже весной 2000 года широкомасштабные боевые действия на территории Северного Кавказа были завершены, а суверенитет России полностью восстановлен.

Владимир Путин с российскими военными в декабре 1999 года

РИА Новости

© Дмитрий Лекух

По словам Кошкина, в конце 1990-х — начале 2000-х годов Россия столкнулась с рядом трагических событий, унёсших множество человеческих жизней. Так, действовавшее на Северном Кавказе бандподполье перешло к активной террористической деятельности — была совершена серия взрывов в различных городах России, а также захваты заложников в здании Театрального центра на Дубровке и в школе №1 города Беслана.

Только напряжённая работа и героизм российских силовиков смогли остановить волну террора, отметил аналитик.

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По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, восстановление Владимиром Путиным территориальной целостности и суверенитета РФ стало одним из важнейших событий в новейшей истории России.

«Сюда входит не только прекращение чеченского конфликта, но также и целый комплекс мер, связанных с приведением законодательства субъектов Федерации в единое российское правовое поле, исправлением тех недостатков и нарушений, которые имели место. Речь идёт о реформировании системы взаимоотношений между центром и регионами, создании федеральных округов, изменении принципов формирования Совета Федерации. Все эти мероприятия создали жизнеспособное государство», — уточнил эксперт.

Важной вехой, по его словам, стало реформирование административных и политических институтов в 2004—2008 годах. Это «позволило укрепить институциональную систему российского государства».

Так, в конце 2004 года в России были отменены прямые выборы губернаторов, а с 2005-го по 2008-й изменился статус ряда административно-территориальных единиц. По словам Андрея Кошкина, шёл процесс, известный сегодня как «построение вертикали власти».

«Для преодоления остаточных последствий кризиса 1990-х необходимо было добиться чёткой работы всей системы управления в стране, что, собственно, и произошло», — отметил эксперт.

«То, что в наши дни реализуется в конституционной реформе, является логичным продолжением и выходом на качественно новый уровень тех реформ политической системы, которые были проведены в предыдущие периоды президентского срока», — заявил Владимир Шаповалов.

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По мнению Андрея Кошкина, важным событием в истории России начала 2000-х стала масштабная борьба с криминалитетом, что позволило «изменить облик страны и покончить с эпохой «лихих девяностых», полностью отстранив от власти олигархов». Лучшей оценкой деятельности Владимира Путина за время его первого президентского срока, по словам политолога, стало то, что на выборах 14 марта 2004 года он повторно был избран главой государства.

«Сложнейшей составляющей деятельности президента стала внешняя политика. После развала Союза в этой сфере образовался клубок противоречий, распутывать который было очень и очень непросто. С одной стороны, США видели мир однополярным и не желали мириться с восстановлением Россией своего положения на международной арене, с другой — сложно было общаться с некоторыми из соседей, которые в угоду третьим странам проводили на постсоветском пространстве абсолютно деструктивную политику», — отметил эксперт.

Квинтэссенцией второго президентского срока Владимира Путина Андрей Кошкин считает его выступление на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. В своей речи российский лидер заявил о неприемлемости формирования однополярной модели мира, навязывания Соединёнными Штатами своей воли суверенным государствам, нарушения западными державами взятых на себя международных обязательств, а также о том, что Россия не собирается отказываться от независимой внешней политики.

Выступление Владимира Путина в Мюнхене

kremlin.ru

В 2007 году журнал Time, отметив успехи Путина во внутренней и внешней политике, назвал его человеком года.

Вопреки обещаниям, данным руководству СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов, западные лидеры в 1999—2020 годах включили в НАТО 13 государств Центральной и Восточной Европы. Соединённые Штаты в 2001 году вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2019 году — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под угрозой оказался и договор СНВ-III.

На фоне обострения международной обстановки российское руководство проводило масштабные реформы вооружённых сил и оказывало серьёзную поддержку военно-промышленному комплексу.

«Наша армия в 1990-е годы, объективно говоря, лежала в руинах, а сегодня она одна из мощнейших на планете. В сфере ракетных технологий, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны российские разработки превзошли все мировые аналоги. Ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» — это то, о чём говорят на всей планете», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Углубление противоречий с Западом

После выборов 2008 года президентом стал Дмитрий Медведев, а Владимир Путин возглавил правительство Российской Федерации.

«Работа в правительстве позволила Путину погрузиться в административно-хозяйственные проблемы, посмотреть на них под новым углом. Именно на время его премьерства пришёлся основной период мирового экономического кризиса, из которого мы, несмотря на все сложности, всё же вышли с честью», — отметил Андрей Кошкин.

По его словам, важную роль в этом процессе сыграл созданный в 2004 году Стабилизационный фонд России.

По мнению Владимира Шаповалова, Владимир Путин, находясь на посту премьер-министра, сыграл также важную роль в урегулировании инициированного грузинскими властями кризиса в Южной Осетии и Абхазии.

7 мая 2012 года Владимир Путин в третий раз занял пост президента России.

«Внешнеполитические противоречия Запада с Москвой усиливались на глазах. Россия уверенно возвращала себе статус великой державы и превращалась в полноценный полюс силы на мировой арене. В Вашингтоне и Брюсселе с этим многие смириться не могли. Возникали всё новые и новые надуманные обвинения, западные эмиссары активизировались на постсоветском пространстве», — отметил Кошкин.

Результатом этих противоречий, по его словам, стало инициирование некоторыми международными игроками массовых беспорядков и государственного переворота на Украине во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи.

«Они надеялись неожиданным гибридным ударом лишить Россию базы в Крыму и влияния в черноморском регионе. Но жители Крыма выбрали вступление в состав России. И Владимир Путин принял историческое решение, поддержав реализацию их исторической воли», — заявил эксперт.

По мнению Владимира Шаповалова, воссоединение Крыма с Россией «окончательно сформировало современную российскую государственность и идентичность».

«Символом одновременно единства Крыма с остальной Россией и экономического развития страны стало возведение Крымского моста», — отметил Андрей Кошкин.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым. Слева направо: премьер-министр Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, Владимир Путин, глава Севастополя Алексей Чалый

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Ответом на решение Москвы признать выбор крымчан, по словам политологов, стало введение Западом беспрецедентно жёстких санкций против России. Однако страна, по мнению Андрея Кошкина, не только выстояла, но и открыла для себя в этих условиях новые возможности, начав реализацию политики импортозамещения, продолжив модернизацию армии и запустив новые масштабные энергетические проекты.

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По его словам, несмотря на деструктивную позицию и давление со стороны ряда мировых держав, Россия не только продолжила проводить независимую внешнюю политику, но и наращивала своё влияние. С 2014 года Россия участвует в переговорах по проблеме Донбасса, а с 2015-го — по просьбе официального Дамаска проводит в Сирии военную операцию против международных террористических группировок.

«Фактически именно Россия в Минске смогла усадить за стол переговоров Киев и республики Донбасса. В Венесуэле мы показали всем, что США больше не могут назначать президентов суверенных стран по телефону, а операцией в Сирии обеспечили процесс стабилизации ситуации на всём Ближнем Востоке. Несмотря на раздражение Запада, достаточно успешно идут интеграционные процессы и в рамках Евразийского союза», — заявил Кошкин.

Кроме этого, Российская Федерация активно участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности и осуществляет интеграционные проекты в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Из импортёров в экспортёры

Эксперты отмечают, что, несмотря на санкционное давление со стороны Запада, России удаётся реализовывать крупнейшие проекты в сфере энергетики.

«Северный поток — 2», «Турецкий поток», «Сила Сибири», энергетические проекты на Севере, активизация строительства АЭС для иностранных заказчиков, работы по производству и экспорту сжиженного природного газа — это всё экономические проекты на десятилетия вперёд, колоссальный вклад в будущее», — подчеркнул Кошкин, добавив, что одним из важнейших экономико-правовых достижений руководства России за последние два десятилетия стало восстановление контроля государства над нефтегазовым сектором экономики.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (второй справа) на церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток»

РИА Новости

© Сергей Гунеев

По его словам, активно развивается и транспортная инфраструктура страны.

«Строятся дороги, мосты, уникальные тоннели, аэропорты, вокзалы. Данный процесс идёт беспрерывно и активизируется перед такими крупными спортивным состязаниями, как Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, универсиады», — заявил Кошкин.

Аналитики отмечают, что при Путине России фактически удалось возродить сельское хозяйство. Если раньше РФ зависела от импорта продовольствия, то в последние годы ей удалось стать одним из его крупнейших экспортёров. Так, с 2000-го экспорт сельхозпродукции вырос почти в 20 раз и составил в 2019 году более $25 млрд.

Наглядно демонстрируют динамику развития российской экономики её макроэкономические показатели, отмечают эксперты. По данным Всемирного банка, ВВП России в номинальном выражении с 2000 по 2018 год вырос с $260 млрд до $1,6 трлн. Золотовалютные резервы увеличились с января 2000 года по март 2020 года более чем в 45 раз — с $12 млрд до $570 млрд.

В определённые моменты Путину приходится принимать и сложные, непопулярные решения, напоминают аналитики. Одним из них стала пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 году.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»

РИА Новости

© Алексей Никольский

Кошкин отметил, что для улучшения социально-экономических показателей правительством была разработана программа нацпроектов: «Здоровье», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Наука» и другие. Они направлены на «обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

«Помимо этого, Россия реализует беспрецедентные меры помощи семьям в рамках программы по выплатам материнского капитала», — напомнил Кошкин.

Как отмечают эксперты, президент лично выявляет наиболее острые социально-экономические проблемы и контролирует процесс реализации нацпроектов, общаясь с населением во время ежегодных прямых эфиров, известных как «прямые линии», а также в ходе больших пресс-конференций.