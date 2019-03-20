«Двигаться в нужном темпе»: Путин о развитии Крыма после воссоединения с Россией

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RT
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев провели совещание с членами правительства по итогам социально-экономического развития Крыма и Севастополя за пять лет с момента воссоединения полуострова с Россией. На заседании свои доклады представили глава Республики Крым Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. RT вёл прямую трансляцию.

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