В Минобороны России оценили выход США из ДРСМД

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Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с высокой долей вероятности приведёт к гонке вооружений. Об этом заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
В Минобороны России оценили выход США из ДРСМД
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«США последовательно разрушают существующую систему контроля над вооружениями, десятилетиями обеспечивавшую глобальную безопасность и стратегическую стабильность. Их выход из Договора о РСМД с высокой степенью вероятности приведёт к гонке вооружений», — приводят «Известия» его слова.

Фомин заявил, что российское оборонное ведомство будет внимательно отслеживать деятельность США по созданию и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности.

«Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий», — подытожил военачальник.

В феврале российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их союзники игнорируют предложения России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

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