В Минобороны России оценили выход США из ДРСМД
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«США последовательно разрушают существующую систему контроля над вооружениями, десятилетиями обеспечивавшую глобальную безопасность и стратегическую стабильность. Их выход из Договора о РСМД с высокой степенью вероятности приведёт к гонке вооружений», — приводят «Известия» его слова.
Фомин заявил, что российское оборонное ведомство будет внимательно отслеживать деятельность США по созданию и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности.
«Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий», — подытожил военачальник.
В феврале российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их союзники игнорируют предложения России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.