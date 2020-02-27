Небензя: США игнорируют предложения о моратории размещения РСМД

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Российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их союзниками игнорируют предложения России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Небензя: США игнорируют предложения о моратории размещения РСМД
  • globallookpress.com

Текст выступления Небензи на заседании Совета Безопасности по взаимодействию ООН по проблематике ДНЯО опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.

«Наши же предложения о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, США и их союзниками не только игнорируются, но и подрываются», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что эти действия «лишь подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России».

2 августа 2019 года действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения. 

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД. 

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