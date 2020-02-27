Небензя: США игнорируют предложения о моратории размещения РСМД
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Текст выступления Небензи на заседании Совета Безопасности по взаимодействию ООН по проблематике ДНЯО опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.
«Наши же предложения о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, США и их союзниками не только игнорируются, но и подрываются», — заявил Небензя.
Он подчеркнул, что эти действия «лишь подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России».
2 августа 2019 года действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения.
Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД.