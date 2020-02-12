НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией
Об этом информирует ТАСС.
Столтенберг отметил, что таков план действий альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее генсек НАТО заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу альянса, поскольку его страны сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
В декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена участвовать с альянсом в гонке расходов на вооружение, которая станет губительной для экономики страны.