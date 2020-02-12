НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

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НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией, для этого потребуется разработать новые меры контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Об этом информирует ТАСС.

Столтенберг отметил, что таков план действий альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее генсек НАТО заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу альянса, поскольку его страны сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.

В декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена участвовать с альянсом в гонке расходов на вооружение, которая станет губительной для экономики страны.

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