Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

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RT
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
  • РИА Новости

«Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же», — сказал глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, ограничительные меры со стороны Запада заставили страну «включить мозги».

Как подчеркнул Путин, началось активное развитие импортозамещения, что диверсифицирует экономику.

Российский лидер также отметил, что в ряде сфер потери Европы оказались более чувствительны.

В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил потери Евросоюза от антироссийских санкций в $100 млрд.

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