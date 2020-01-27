По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

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По газопроводу «Турецкий поток» поставлен первый миллиард кубометров газа, из них 54% — в Турцию, заявили в пресс-службе «Газпрома».
По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
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«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, около 54% из этого объёма доставлены на турецкий газовый рынок, 46% — на турецко-болгарскую границу.

В начале января российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток»

Как отмечал сербский лидер Александр Вучич, ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте составит $185 млн.

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