По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа
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«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, около 54% из этого объёма доставлены на турецкий газовый рынок, 46% — на турецко-болгарскую границу.
В начале января российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток».
Как отмечал сербский лидер Александр Вучич, ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте составит $185 млн.