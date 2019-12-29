«Веками будет стоять»: Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

Крымский мост способен простоять века при своевременном обслуживании. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. Он отметил, что в истории было три попытки строительства транспортной инфраструктуры через Керченский пролив, которые окончились неудачей. Однако сейчас возвести инженерное сооружение удалось при помощи современных технологий. Российский лидер также выразил благодарность всем причастным к реализации проекта. Напомним, что 23 декабря было запущено движение по железнодорожной части Крымского моста, а уже 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд с материковой части России.

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя всё обслуживать, ремонтировать, и он может и веками будет стоять, конечно», — сказал российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер напомнил, что трижды в истории предпринимались попытки строительства моста через Керченский пролив, «всё безуспешно, всё сносилось».

«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически всё — на собственных технологиях», — добавил глава государства.

Путин также назвал «молодцами» строителей моста, подчеркнув, что те счастливы от достигнутого ими результата.

«Чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом. Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», — указал он.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, Владимир Путин запустил движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему на специальном пассажирском поезде из Керчи в Тамань. Кроме того, глава государства в режиме телемоста наблюдал за отправлением с Московского вокзала Санкт-Петербурга состава №7/8 «Таврия». На поезде следовали около 600 человек, включая 33 членов поездной бригады.

«Событие важное и для Крыма, и для Севастополя — для всего юга России, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение», — отмечал Путин.

Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Севастополь утром 25 декабря, преодолев 2 471 км за 43,5 часа.

К тому же во вторник, 24 декабря в Крым отправился первый поезд из Москвы, спустя 33 часа он прибыл в Симферополь.

При этом в Ростуризме ожидают рост турпотока в Крым на 20% после запуска поездов. Таким образом может быть улучшен и без того рекордные показатели полуострова. В октябре глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что на на курортах Крыма с начала 2019 года отдохнули около 6,9 млн человек, что позволило установить рекорд по числу принятых туристов за весь постсоветский период.

Запуск железнодорожного сообщения между материковой и островной частями России вызвал недовольные замечания со стороны Запада и Украины.

Киев направил в Москву ноту протеста в связи с тем, что Крымский мост построен «без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права». При этом прокуратура так называемой «Автономной республики Крым» возбудила уголовное дело против компании «Гранд-Экспресс», организовавшей железнодорожное сообщение, по ч. 1 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Вдобавок, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что благодаря Крымскому мосту Кубань «будет ближе» к Украине. Кроме того, в базу скандального известного украинского сайт «Миротворец» добавили пассажиров поезда «Таврия», в частности, Александру Петрушкевич, которая красной помадой написала на поезде «Ура» и «Крым».

«Многим севастопольцев не понять, мои золотые». Крымчанка расцеловала первый поезд из Петербурга на полуостров.



Александра Михайловна живёт в Севастополе с 1970 года. Как она рассказала, приезжающие иностранцы говорят, что «таких патриотов и таких людей русских нигде не видели» pic.twitter.com/VD0ZqvX51R — RT на русском (@RT_russian) December 25, 2019

С осуждением запуска движения выступил Европейский союз, назвав произошедшее «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». В посольстве США на Украине заявили о «вопиющем неуважении» России «к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Подчеркнём, что в середине мая 2018 года состоялось открытие автомобильной части Крымского моста. В торжественной церемонии, состоявшейся 15 мая 2018-го, также принял участие президент России Владимир Путин, а официальный запуск движения произошёл в 05:30 16 мая.

По состоянию на ноябрь 2019 года, по инфраструктурному объекту проехало свыше 8 млн автомобилей, включая 103 тыс. автобусов и 795 тыс. грузовиков.

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край, является самым протяжённым в России: его длина составляет — 19 км.