Ростуризм ожидает рост турпотока в Крым на 20% после запуска поездов
- globallookpress.com
«Приблизительно говорим о 20%-ном росте, но давайте дождёмся. Прогнозы всегда строить легко», — цитирует её Интерфакс.
Догузова также заявила, что гордится страной и благодарна строителям Крымского моста.
25 декабря первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл на вокзал Севастополя. Как передавало «Крыминформ», в составе поезда, помимо Догузовой, находились глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.