Ростуризм ожидает рост турпотока в Крым на 20% после запуска поездов

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о возможном увеличении туристического потока в Крым на 20% после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

«Приблизительно говорим о 20%-ном росте, но давайте дождёмся. Прогнозы всегда строить легко», — цитирует её Интерфакс.

Догузова также заявила, что гордится страной и благодарна строителям Крымского моста.

25 декабря первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл на вокзал Севастополя. Как передавало «Крыминформ», в составе поезда, помимо Догузовой, находились глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.