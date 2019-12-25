Ростуризм ожидает рост турпотока в Крым на 20% после запуска поездов

Короткая ссылка
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о возможном увеличении туристического потока в Крым на 20% после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Ростуризм ожидает рост турпотока в Крым на 20% после запуска поездов
  • globallookpress.com

«Приблизительно говорим о 20%-ном росте, но давайте дождёмся. Прогнозы всегда строить легко», — цитирует её Интерфакс.

Догузова также заявила, что гордится страной и благодарна строителям Крымского моста.

25 декабря первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл на вокзал Севастополя. Как передавало «Крыминформ», в составе поезда, помимо Догузовой, находились глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить