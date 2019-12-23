«В добрый час»: как Путин открыл железнодорожное сообщение на Крымском мосту

23 декабря было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым новую переправу опробовал президент России Владимир Путин. Из Керчи до Тамани, где его встречали сотни строителей моста, глава государства доехал на поезде за 15 минут. Как проходило открытие железной дороги, соединившей Крым с материковой частью России, — в материале RT.

На станции Тамань сегодня было очень многолюдно. Строители железнодорожного моста через Керченский пролив ждали главу государства. Каждый из них был одет в форму своей организации: РЖД, «Мостотрест», «СГМ-мост», Росавтодор. Почти пять лет они круглосуточно трудились, чтобы соединить Крым с материковой Россией. В строительстве моста были задействованы 15 тыс. рабочих.

«Самыми сложными оказались погодные условия. За годы стройки было около 10 тыс. штормовых часов. А всё остальное мостовикам под силу! Сейчас нас переполняют эмоции, — рассказал RT руководитель группы строительного контроля Мостового бюро Александр Борисенко. — Хотя мы и присутствовали на открытии первой части сообщения — автомобильной дороги, мы, конечно, волнуемся. Не каждый день такое происходит. Но никаких проблем нет, всё будет в порядке».

В 13:30 по мск, как только на станции Тамань объявили, что поезд с главой государства отправился со станции Керчь, участники стройки зааплодировали и замахали флажками с символикой Крымского моста. Поезд с президентом ехал 15 минут. За это время президент и побывал в кабине машиниста, и выпил чаю из стаканов в фирменных подстаканниках со строителями и железнодорожниками.

Прибыв на вокзал, глава государства со сцены поприветствовал собравшихся.

«Событие важное и для Крыма, и для Севастополя — для всего юга России, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение, — подчеркнул Путин. — Спасибо большое за вашу настойчивость, за ваш талант. Всем — и строителям, и инженерам, и учёным, и археологам, и тем, кто занимался природоохранной деятельностью. Это большой, огромный, мощный коллектив», — поблагодарил собравшихся президент.

Со сцены президент вышел на связь с Санкт-Петербургом и принял участие в церемонии отправления в Севастополь первого поезда «Таврия», пожелав пассажирам доброго пути.

Вслед за главой государства на сцену вышел министр транспорта Евгений Дитрих, который вручил благодарственные грамоты ударникам стройки. Инженеры и строители, не скрывая радости, поздравляли друг друга с завершением работы.

Всего на площадке трудились свыше 15 тыс. рабочих из самых разных регионов России, поэтому после завершения проекта многие из них планируют вернуться домой.

Строители моста рассказали RT, что кадры сыграли решающую роль в успешном завершении строительства.

«Мы старались на благо нашей родины, для людей, соединили два берега. Сложностей не было никаких, и мы всё благополучно преодолели. Нам помогли сплочённый коллектив, грамотный инженерный состав. У нас была хорошая и опытная команда. Все выполняли свою работу, и выполняли достойно, поэтому никто никому не мешал, — рассказал Ян Акопов, замруководителя одного из отделов «Мостотреста».

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О технологических аспектах строительства рассказал руководитель одного из подразделений Росавтодора Сергей Вдовенко, также получивший грамоту из рук министра.

«Мы в проекте с начала 2015 года. Наш отдел занимался контролем качества строительных работ, начиная от антикоррозионной защиты свай, погружаемых в акваторию, и заканчивая окрасочными работами пролётных строений», — пояснил Вдовенко.

Он признаётся, что его коллеги по стройке, конечно, лукавят, говоря о том, что сложностей в работе не было. «Трудности, конечно, были, но мы их преодолели и построили уникальный мост», — сказал он.

Стоит отметить, что на строительство железнодорожной части моста ушло 47 месяцев. За это время было установлено 3,5 тыс. свай и 307 опор, 306 железнодорожных пролётов, проложено 5 тыс. тонн рельсов и 76 тыс. шпал. 19-километровый Крымский мост стал самым протяжённым в России, и уже в ночь на 25 декабря по нему пройдёт поезд, который сегодня в два часа дня стартовал из Санкт-Петербурга.

Напомним, что железнодорожное сообщение с Крымом было разорвано в 2014-м: в мае того года состоялся последний рейс легендарной «семёрки» — поезда №7, круглогодично курсировавшего на протяжении 55 лет по маршруту Ленинград (Санкт-Петербург) — Севастополь.

Задачу построить автомобильный и железнодорожный мост через Керченский пролив поставил президент Владимир Путин сразу после воссоединения Крымского полуострова с Россией по результатам референдума 2014 года. Активная фаза строительства моста и подходов к нему с крымской и краснодарской сторон началась в феврале 2016 года.

В декабре 2017 года завершилось онлайн-голосование, в ходе которого выбиралось название сооружения. В результате 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост».