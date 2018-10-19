«Плодотворные изменения»: как российские производители пшеницы потеснили западных экспортёров на мировом рынке зерна

Россия в последние месяцы потеснила американских и европейских экспортёров зерна на азиатских и африканских площадках. Такая информация приводится в октябрьском отчёте Минсельхоза США. По данным сотрудников ведомства, конкурентоспособность российской продукции повысилась, цены стали более привлекательными. Отвоевать у Соединённых Штатов и ЕС часть мирового рынка помогла и засушливая погода, которая стала причиной неурожая во многих странах. Как отмечают специалисты, к важным факторам роста производства и экспорта относятся также внедрение в отрасли новых технологий и использование эффективных удобрений при выращивании пшеницы.

Российская пшеница вытесняет американское и европейское зерно на международных рынках, сообщает Минсельхоз США.

«Бурный рост российского экспорта в первые месяцы нового учётного года заставил потесниться американских экспортёров на рынках ряда азиатских стран, в особенности Индонезии», — сообщается в документе, опубликованном ведомством.

По информации Минсельхоза, сегодня российские злаки «наиболее конкурентоспособны» на мировом рынке. В частности, из-за «жёсткой конкуренции» со стороны России и Канады в последние месяцы произошёл спад американского экспорта пшеницы в Мексику.

«Факторы лидерства»

Помимо США, долю рынка России на своих ключевых направлениях уступили Австралия и Европейский союз. Российские производители заняли часть рынка в Азии и Африке. В американском Минсельхозе отмечают, что экспорт из этих стран снизился на фоне неблагоприятных погодных условий.

«Пониженная урожайность в Евросоюзе, вызванная засушливой погодой в северных районах произрастания в ключевой период вегетации, позволила России увеличить свою долю на азиатском и африканском рынках», — говорится в документе.

Между тем, кроме природных условий, важную роль сыграла стоимость зерна. Так, Россия предлагает пшеницу на мировом рынке сейчас по более «привлекательным ценам», что позволяет Москве осваивать новые площадки сбыта. Например, в июле-августе российское зерно продавалось по цене от $197 до $235 за тонну. Это на 27-30% дешевле по отношению к прошлому сезону.

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Как отметил в разговоре с RT генеральный директор Национального союза зернопроизводителей России Вячеслав Голов, Россия активно развивает юго-восточное направление экспорта зерновых культур.

«В прошлом году Союз подписал соглашение с организацией, объединяющей фермеров Индонезии. Это третья страна в мире по численности населения, где активно растёт потребление зерна, именно пшеницы. Поэтому мы видим хорошие перспективы для развития юго-восточного направления», — подчеркнул эксперт.

Рост российского экспорта определяется рядом факторов, которые позволяют отечественной продукции занимать лидирующие позиции по экспорту в мире. Об этом в разговоре с RT рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

«В этом году урожай — результат большого комплекса факторов. В меньшей степени — это освоение земель. Большое значение имеет интенсификация — техника более производительная, технологии, удобрения и прочее. Кроме того, в высшей степени влияет природно-климатический фактор. Природно-климатические условия заметно меняются. Для нашей полосы, России, эти изменения для растениеводства очень плодотворны», — отметил эксперт.

Между тем о возможной потере европейскими странами традиционных рынков сбыта зерна сообщалось и в более ранних отчётах американского Минсельхоза.

Как сообщал RT, согласно майскому прогнозу ведомства, объём поставок пшеницы из стран — членов ЕС может сократиться в 2018 году на 12% по сравнению с 2017-м, достигнув наименьших показателей за последние пять лет. Традиционно же с Европой сотрудничают страны Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего — Алжир, Марокко, Саудовская Аравия и Египет.

Тенденция роста

В первые месяцы сельскохозяйственного года, который начался в июле 2018-го и закончится в июне 2019 года, объём экспорта российского зерна увеличился на 30%, отметили аналитики Минсельхоза США. По прогнозам американского ведомства, в этом новом сельхозгоду российские экспортёры продадут 35 млн тонн пшеницы.

Значительный рост вывоза зерна за рубеж подтверждается и российскими аналитиками. По итогам июля-сентября российский экспорт пшеницы ожидается на уровне 12,9 млн тонн, против 9,8 млн тонн за тот же период прошлого года. Такие данные представил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции Russian Crop Production-2018/19. По подсчётам сотрудников центра, в этом сельхозгоду объём экспорта пшеницы составит 34,4 млн тонн.

Разгрузка железнодорожного вагона с зерном

© Михаил Мордасов / РИА Новости

В отчёте Минсельхоза США допустили, что хотя темпы роста российского экспорта в ближайшее время могут несколько замедлиться, тем не менее, субсидии российского правительства на перевозку зерна позволят Москве сохранить выигрышные позиции на мировом рынке.

«Помимо обильных запасов и возможности экспортировать зерно в больших количествах (как и в прошлом году), российское правительство в новом сельскохозяйственном году продлило субсидии на перевозку зерна на экспорт. Это свидетельствует о готовности России продолжать поставлять пшеницу на мировой рынок в ближайшем будущем», — говорится в отчёте Минсельхоза США.

Заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса российской Торгово-промышленной палаты Андрей Волков уверен, что российский экспорт зерна в дальнейшем продолжит рост, особенно в Африке.

«Африка – это, прежде всего, Египет. По логистике объективно, это Причерноморье, переход через Турцию, кто нам может быть здесь конкурентом? У нас просто короткое плечо, поэтому на севере Африки – мы вне конкуренции. Латинская Америка всё-таки не является большим потребителем пшеницы, у них традиционно очень много потребителей соевого боба и кукурузы. Наверно там у нас будет конкурентная ситуация чисто за счет логистики», - отметил Волков.

По мнению бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Холода, Россия может увеличить экспорт зерна еще больше за счёт повторного освоения сельскохозяйственных земель.

«Земли, к сожалению, рекультивируются не достаточно скоро. У нас проблема не в том, чтобы осваивать новые земли, а в том, чтобы возобновить производство на тех землях, которые были задействованы при социализме — сегодня треть земель не используется. Фактор экстенсивного расширения производства будет играть свою роль», — подчеркнул Леонид Холод.

Стратегические планы

Напомним, ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поставил цель удвоить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта до 2024 года. В частности, сегмент АПК должен увеличить объёмы экспорта до $45 млрд, то есть в 2,2 раза.

1 марта 2018. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство уже начало проработку поручения президента. Так, глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на 20-й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве в октябре этого года, назвал ключевой задачей увеличение объёмов экспорта АПК.

В частности, Патрушев обозначил основные направления деятельности по поддержке экспортоориентированной продукции: увеличение производства и переработки сельхозпродукции, определение наиболее востребованных продуктов у заграничных потребителей.

Кроме того, среди ключевых мер по увеличению экспорта глава министерства сельского хозяйства определил построение эффективной транспортной системы для экспорта и введение единой отраслевой системы брендирования и защиты отечественных продуктов.