В США увидели угрозу в связи с рекордным урожаем пшеницы в России

В США считают, что рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России являются угрозой благосостоянию фермеров США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в то время, как на мировых рынках цены на зерно снижаются, российское сельское хозяйство процветает.

Так, в статье указывается, что Россия экспортировала более 40 млн тонн пшеницы за минувший сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня, и это стало мировым рекордом.

«Такой показатель является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века... Ещё одной угрозой фермерскому хозяйству США является усиление конкуренции со стороны России», — говорится в статье.

Издание также уточняет, что сельскохозяйственные предприятия США закрываются с рекордной с 1980-х годов скоростью.

В 2017 году Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США подготовила прогноз по производству зерна, в котором отметила, что объём экспорта пшеницы из России «достигнет рекордно высокого уровня в 31,5 млн тонн».

Подробнее — в материале RT.