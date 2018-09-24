В США увидели угрозу в связи с рекордным урожаем пшеницы в России

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В США считают, что рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России являются угрозой благосостоянию фермеров США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
В США увидели угрозу в связи с рекордным урожаем пшеницы в России
  • Reuters

Издание отмечает, что в то время, как на мировых рынках цены на зерно снижаются, российское сельское хозяйство процветает.

Так, в статье указывается, что Россия экспортировала более 40 млн тонн пшеницы за минувший сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня, и это стало мировым рекордом.

«Такой показатель является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века... Ещё одной угрозой фермерскому хозяйству США является усиление конкуренции со стороны России», — говорится в статье.

Издание также уточняет, что сельскохозяйственные предприятия США закрываются с рекордной с 1980-х годов скоростью.

В 2017 году Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США подготовила прогноз по производству зерна, в котором отметила, что объём экспорта пшеницы из России «достигнет рекордно высокого уровня в 31,5 млн тонн».

Подробнее — в материале RT.

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