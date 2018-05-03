«Теряют долю рынка»: Минсельхоз США назвал Россию серьёзным конкурентом ЕС в сфере экспорта пшеницы

Евросоюз столкнулся с серьёзной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна. Такие выводы содержатся в отчёте Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT. По прогнозу специалистов, объём поставок пшеницы из стран — членов ЕС сократится в 2018 году на 12% по сравнению с 2017-м, достигнув наименьших показателей за последние пять лет. В отчёте подчёркивается, что в прошлом году европейские экспортёры пшеницы потеряли свою долю на рынках стран Северной Африки и Ближнего Востока, а в текущем конкуренция с Россией помешала им восстановить позиции. Эксперты объясняют такую тенденцию более высоким качеством российского зерна при конкурентоспособной цене.

Конкуренция со стороны России стала причиной сокращения объёмов экспорта пшеницы из стран Евросоюза. Такие данные содержатся в новом отчёте службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.

«Евросоюз столкнулся с серьёзной конкуренцией на экспортных рынках, в особенности со стороны России и стран Черноморского региона, а также с давлением на евро. Согласно текущим прогнозам, объём поставок пшеницы из стран ЕС будет меньше показателей прошлого года и предыдущих прогнозов и достигнет наименьших значений за последние пять лет», — говорится в отчёте Минсельхоза США.

По данным американского ведомства, в сезоне-2016/17 Евросоюз экспортировал 27,3 млн тонн, в то время как в сезоне-2017/18 этот показатель упал до 24 млн тонн.

В документе отмечается, что основными импортёрами европейской пшеницы традиционно являются страны Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего — Алжир, Марокко, Саудовская Аравия и Египет. Однако в сезоне-2016/17 ЕС «потерял свою долю на этом рынке», а конкуренция со стороны России препятствовала восстановлению позиций Европы в нынешнем сезоне.

В частности, польский экспорт в 2017/18 учётном году, по прогнозам американских экспертов, сократится на 1 млн тонн. «Во многом это обусловлено сокращением объёма поставок в Саудовскую Аравию по причине более низкого качества, а также сильной конкуренцией со стороны России», — подчёркивает Минсельхоз США.

В отчёте ведомства отмечается сокращение производства пшеницы в некоторых странах ЕС, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. В Польше между тем сокращаются и посевные площади.

РИА Новости

© Владимир Сергеев

Не выдержали конкуренции

В разговоре с RT президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что усиление конкурентоспособности России в первую очередь связано с ростом производства пшеницы в стране.

«Такие результаты связаны с ростом нашего производства. Больше поставляем, поэтому мы и конкурентоспособны. География нашего экспорта пшеницы очень широкая — 143 страны в этом сезоне. Естественно, туда же поставляют и французы, и немцы, и американцы, мы просто конкурентоспособны и по цене, и по качеству», — рассказал эксперт.

По его словам, российское зерно более привлекательно для покупателей, чем европейское, по соотношению цены и качества. «У нас высококачественная пшеница, которую мы поставляем на мировые рынки по хорошей, приемлемой для покупателей цене», — заключил Злочевский.

Между тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что Россия уже не первый год составляет серьёзную конкуренцию европейским поставщикам. Однако в этом году российское зерно стало ещё более выгодным из-за рекордного урожая.

«В этом году рекордный урожай, а потому страна действительно конкурирует с Европой. Однако мы и в прошлом конкурировали с ней, просто в этом году в России произвели очень много пшеницы, поэтому сейчас за нами уже никто не угонится. Это связано с сочетанием многих факторов: погода, высокая доходность, агротехника, семена, удобрения», — рассказал RT эксперт.

Также по теме Здравое зерно: США прогнозируют лидерство России в мировом экспорте пшеницы Россия в текущем году выпустит на экспорт рекордные 31,5 млн тонн пшеницы и выйдет на первое место в мире по продаже этой зерновой...

Ранее Министерство сельского хозяйства США уже сообщало о росте российского экспорта пшеницы. Так, по прогнозам американских специалистов, к июлю 2018 года объём поставок этого злака «достигнет рекордно высокого уровня — 31,5 млн тонн». Таким образом, Россия может занять первое место в мире по данному показателю, обогнав Соединённые Штаты. По оценкам экспертов, в США объём, напротив, снизится — с 29,5 млн до 26 млн тонн.

О том, что Россия теснит США на рынках сбыта зерна, говорил и министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв. По его словам, из-за этого американские фермеры несут финансовые потери.

«Я думаю, что если американских фермеров лихорадит, то на фоне большого урожая в России, который будет порядка 130 млн тонн. На каких-то рынках мы оттесняем американцев, и понятно, что они несут потери», — сообщил глава Минсельхоза России.

Кроме того, в 2017 году Россия начала продавать зерно на рынки Мексики, Колумбии и Лаоса.